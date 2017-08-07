У РФ зняли обмеження проживання для людей із Донбасу – Затулін

У Росії скасували обмеження на час перебування для жителів контрольованих бойовиками територій України, стверджує Костянтин Затулін.



Про це голові комітету Держдуми РФ у справах СНД повідомили в Головному управлінні з питань міграції російського МВС у відповідь на його звернення, повідомляє сайт Затуліна.



"Всім міграційним органам на місцях розіслано додаткову вказівку не поширювати на громадян України, які прибули з території ЛНР/ДНР, правило міграційного обліку 90/180. Таким чином, для них зберігається можливість продовжувати міграційний облік", – повідомляє депутат із посиланням на керівництво відомства.



Усіх, кому відмовлять у продовженні міграційного обліку, Затулін просить звертатися до нього.

На сайті МВС Росії офіційного повідомлення про таке спрощення немає.



Як відомо, з 1 серпня 2015 року громадяни України можуть перебувати в РФ не більше трьох місяців сумарно впродовж кожного півріччя (якщо лиш у них немає посвідки на проживання чи дозволу на роботу).



18 лютого 2017 року Росія визнала "паспортами" документи так званих "ДНР" і "ЛНР", видані на захоплених проросійськими бойовиками та російськими військовими частинах сходу України.

Але на території Росії для осіб, які отримали такі "паспорти", діяли ті ж міграційні правила, що й для решти громадян України: вони мали кожні 90 днів виїжджати.