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Розенблат подарував сестрі арештовану судом частину будинку

Понеділок, 7 серпня 2017, 15:19

Народний депутат Борислав Розенблат подарував своїй сестрі частину квартири, яка вже була арештована рішенням Солом'янського районного суду Києва.

Так, рішення про арешт суд прийняв 24 липня.

А 26 липня, згідно із інформацією про зміну майнового стану, Розенблат подарував свою частину будинку сестрі Олені.

В ухвалі вказується, що арештовується 1/2 частина житлового будинку, загальною площею 225,4 кв. метрів.

Співвласність будинку із такою ж площею, Розенблат вказав у своїй електронній декларації за 2016 рік.

 
 

Така ж площа і місцерозташування частини будинку, яку нардеп подарував сестрі.

Як відомо, Олена Розенблат є депутатом Новоград-Волинської райради.

18 липня суддя Солом'янського районного суду Києва Світлана Кушнір обрала для Розенблата запобіжний захід у вигляді застави 7 млн гривень, поклала на нього обов'язок здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.

САП повідомила, що Розенблат вніс заставу і вдягнув електронний браслет. Сам же Розенблат заявив, що заставу внесла його родина.

Олександр Шумілін, УП

Теми: Розенблатсудбурштинарешт
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