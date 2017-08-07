Апеляційний суд Києва визначатиме підсудність "газової справи Онищенка"

Солом'янський райсуд Києва задовольнив клопотання захисту фігурантів справи про розкрадання газу ПАТ "Укргазвидобування" щодо направлення запиту до Апеляційного суду Києва про визначення підсудності цієї справи.



Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" адвокат Кирило Антонов, він подав клопотання, яке підтримав увесь захист, про те, щоб був змінений суд, який розглядатиме цю справу по суті - з Солом'янського на Шевченківський суд Києва.



"Всі дії, які інкримінуються за цією справою, пов'язані з компанією "Укргазвидобування", що розташована в Шевченківському районі Києва, тому ми вважаємо, що цю справу доцільно розглядати в цьому суді", - пояснив Антонов.



Адвокат також зазначив, що, згідно із законодавством, якщо слідчий підрозділ НАБУ, що розташований на певній території, розслідує якусь справу, то її не можуть розглядати в суді, що розташований на цій же території.



Антонов повідомив, що 11 серпня буде оголошено повний текст цього рішення Солом'янського суду, після чого його буде направлено до Апеляційного суду Києва, що має визначити колегію суддів і призначити дату розгляду цього питання.



Досудове розслідування розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу за договорами спільної діяльності "Укргазвидобування", у результаті якої державі завдано збитків на суму близько 3 млрд грн, детективи НАБУ почали в грудні 2015 року. Слідство встановило вірогідна причетність до скоєння злочинів 27 осіб.



Справу щодо восьми учасників "газової схеми" було направлено до Солом'янського райсуду Києва 30 травня. Одному з учасників злочинної організації, фігуранту справи про розкрадання газу ПАТ "Укргазвидобування" Валерію Постному, відведено роль організатора в складі злочинної організації.