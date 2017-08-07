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Саакашвілі каже, що в'їхав до Польші за українським паспортом

Понеділок, 7 серпня 2017, 16:41

Колишній одеський губернатор Міхеіл Саакашвілі заявив, що перетнув кордон Польщі, пред'явивши біометричний закордонний паспорт України.

Про це він заявив на зустрічі з варшавським Євромайданом, відеозапис якої опублікував у Facebook.

"Я вважаю, цей паспорт, яким я дуже пишаюся, - не іграшка. Я поїхав до аеропорту в Америці, сів на літак. Вони подивилися на мій паспорт, не було ніяких питань, хоча Аваков (Арсен, глава МВС України – ред.) і викликав до себе посла США, аби попередити, щоб мене не випускали за цим паспортом, тому що він недійсний. Потім я приїхав до Польщі, мені посміхнулися і сказали: "Проходьте, ласкаво просимо!" – розповів Саакашвілі, демонструючи присутнім вищезазначений документ.

Як повідомлялося, раніше колишній президент Грузії й екс-глава Одеської облдержадміністрації заявляв, що безперешкодно приїхав з США до Польщі, не вдаючись до дипломатичної допомоги.

26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила факт позбавлення Саакашвілі громадянства.

Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

Читайте також: Громадянин світу. Чому Порошенко забрав у Саакашвілі український паспорт

Українська правда

Теми: СаакашвіліПольщапаспорт
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