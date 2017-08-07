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Адвокат вважає, що Чийгоза у Криму посадять так, щоб "торгуватися"

Понеділок, 7 серпня 2017, 18:10

Адвокат Микола Полозов вважає, що одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза в анексованому Криму посадять на 6-7 років.

Про це Полозов сказав, підбиваючи підсумки засідання суду 7 серпня, передає "Крим. Реалії".

На думку адвоката, після винесення вироку російська влада "використовуватиме цей факт у політичних торгах".

"Цілком очевидно, що для Ахтема Чийгоза вже обрано якийсь середній варіант - близько 6-7 років (в'язниці - ред.), які затвердить суд, аби у влади була потім можливість для маневру, для торгівлі в його звільненні, взамін політичних преференцій", – сказав Полозов.



Засідання Верховного суду Криму у справі Ахтема Чийгоза 7 серпня відклали до 8 серпня у зв'язку із займанням силового кабелю.

Прокурор встигла попросити суд покарати Чийгоза 8 роками колонії.

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що це "8 років за патріотизм".

"Вимагаємо від окупанта припинити переслідування Ахтема Чийгоза", – написала речниця МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

Колишній глава кримського комітету з питань міжнаціональних відносин Едем Дудаков вважає процес над Чийгозом судилищем.



Ахтема Чийгоза було затримано в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство".

Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

"Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо - щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кримкримські татарианексіясудРосія
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