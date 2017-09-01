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Справа Княжичів: Куряті призначили цілодобовий домашній арешт

П'ятниця, 1 вересня 2017, 12:39

Колишньому керівнику управління карного розшуку Києва Леоніду Куряті, якому раніше висунули підозру у справі про стрілянину у Княжичах, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та електронний браслет.

Таке рішення оголосила суддя Наталя Васильєва 1 вересня, повідомляє "Укрінформ".

"Суд ухвалив застосувати до Куряти запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання у Києві", - сказала Васильєва.

Вона зазначила, що згідно з ухвалою суду Курята зобов'язаний прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора або суду. Також він мусить носити електронний браслет і здати на зберігання свої паспорти і документи для виїзду за кордон. Також Курята не може відлучатися з Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, а також спілкуватися зі свідками у справі.

Повний текст ухвали стосовно колишнього керівника управління карного розшуку Києва буде оголошено 4 вересня.
Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко назвав 3 підозрюваних у смертельній перестрілці в Княжичах, що сталася уночі 4 грудня 2016 року в селі Княжичі Броварського району.

Тоді, внаслідок перестрілки загинуло 5 правоохоронців: двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських - розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД.

Генпрокуратура вже вручила підозри трьом особами, які організували та уможливили застосування вогнепальної зброї у селі Княжичі Київської області, де загинули 5 осіб. А також повідомили, що планується вручити ще 8 підозр.

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