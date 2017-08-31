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Луценко назвав 3 підозрюваних у смертельній перестрілці в Княжичах

Четвер, 31 серпня 2017, 23:40
Луценко назвав 3 підозрюваних у смертельній перестрілці в Княжичах

Генпрокуратура вручила підозри трьом особами, які організували та уможливили застосування вогнепальної зброї у селі Княжичі Київської області, де загинули 5 осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"За фактом вбивства 5 працівників МВС у с. Княжичі, перевищення влади та недбалості працівників Національної поліції оголошено підозри колишньому начальнику управління карного розшуку Києва Куряті, колишньому заступнику начальнику відділу карного розшуку райвідділу Мариновському, старшому інспектору КОРДУ Курті", - написав він.

Луценко додав, що очікується вручення ще 8 підозр.

Як відомо, у ніч на 4 грудня 2016 року в Княжичах внаслідок перестрілки загинули 5 правоохоронців.

У Нацполіції повідомили, що інцидент стався під час спецоперації оперативників столичного карного розшуку за підтримки спецпідрозділу КОРД із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області.

Між поліцією охорони та оперативною групою виникла перестрілка, під час якої загинули 5 осіб: 2 з поліції охорони, 2 оперативників та 1 спецпризначенець. У цей час троє підозрюваних, які готувалися до вчинення розбою, почувши стрілянину, почали втікати у бік Києва, де їх затримали працівники поліції. У них вилучили вогнепальну зброю.

Згодом водій держохорони, який залишився живим під час перестрілки в Княжичах 4 грудня, розповів журналістам про те, що сталося.

Теми: поліціякриміналЛуценко
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