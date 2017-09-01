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Нове перемир'я на Донбасі швидко закінчилося – Хуг

П'ятниця, 1 вересня 2017, 14:08

Так зване "шкільне перемир'я" стало лише паузою у бойових діях, а не їх припиненням на Донбасі.

Про це у п'ятницю повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг.

"В п'ятницю, в першу добу з моменту поновлення зобов'язання щодо припинення вогню, місія зафіксувала 53% зниження кількості порушень в порівнянні із попередньою добою… Наступного дня відзначалося подальше зменшення кількості порушень", - розповів він.

"Проте до неділі кількість порушень режиму припинення вогню зафіксованих СММ знову почала зростати. Усього в  неділю зафіксовано 151 порушення, у понеділок 173, у вівторок 431, у середу 186, пауза (в обстрілах – ред.) добігла кінця", - сказав Хуг.

За його словами, зараз на Донбасі сторони повернулися до "звичайного" стану щодо обстрілів.

Хуг констатував, що сторони "не спромоглися вжити відповідних дій" щодо припинення вогню.

"Цього тижня СММ ОБСЄ виявила важке озброєння розміщене з порушенням погоджених ліній відведення 112 разів, 47 разів на підконтрольних і 65 разів на непідконтрольних Києву території", - сказав він.

Як відомо, 22 серпня лідери держав "нормандського формату" висловили підтримку режиму припинення вогню з нагоди початку навчального року, "шкільне перемир'я" мало почати діяти з 00:00 25 серпня.

Українська сторона СЦКК повідомляла, що бойовики ОРДО почали порушувати "шкільне перемир'я" одразу, як воно набуло чинності.

Українська правда  

Теми: АТОДонбас
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