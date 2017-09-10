Литва закликала Росію скасувати навчання "Запад-2017"

Міністр закордонних справ Литви закликав Росію скасувати заплановані великі військові навчання "Запад-2017" на східному фланзі НАТО.

Про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, пише DW.com.

"Ми стурбовані тим, що Москва перекинула в Білорусь і до кордонів Балтії 4 тисячі систем, здатних нести ядерну зброю, і не менше 30 тисяч солдатів. Це небезпечне брязкання зброєю повинно припинитися", - заявив він в інтерв'ю медіа-групі Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Лінкявічюс назвав неправдоподібними російські дані про те, що в навчаннях візьмуть участь лише 12 тисяч військовослужбовців.

"Ми повинні бути пильними і підготовленими", - підкреслив він.

За словами глави литовської дипломатії, Росія останнім часом щотижня здійснювала в середньому по 10 таємних польотів над територією країн НАТО в Балтії.

Глава дипломатичного відомства також зазначив, що, на відміну від навчань "Запад-2013", Росія, в рамках нинішніх навчань, вперше перекидає війська в Білорусь.

"Ми побоюємося, що російська військова присутність в Білорусі стане постійною", - зазначив він. У зв'язку з цим Лінкявічус нагадав про те, що анексія Криму в 2014 році теж починалася з військових навчань.

Союзники НАТО вважають, що Москва свідомо занизила дані про кількість учасників навчань "Запад-2017", щоб не запрошувати іноземних спостерігачів.

Міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляйен днями заявила, що в маневрах "Запад-2017", очевидно, візьмуть участь близько 100 тисяч військовослужбовців.