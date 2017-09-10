Литва призвала Россию отменить учения "Запад-2017"
Министр иностранных дел Литвы призвало Россию отменить запланированные крупные военные учения "Запад-2017" на восточном фланге НАТО.
Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, пишет DW.com.
"Мы обеспокоены тем, что Москва перебросила в Беларусь и к границам Балтии 4 тысячи систем, способных нести ядерное оружие, и не менее 30 тысяч солдат. Это опасное бряцание оружием должно прекратиться", - заявил он в интервью медиа-группе Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Линкявичюс назвал неправдоподобными российские данные о том, что в учениях примут участие лишь 12 тысяч военнослужащих.
"Мы должны быть бдительными и подготовленными", - подчеркнул он.
По словам главы литовской дипломатии, Россия в последнее время еженедельно совершала в среднем по 10 тайных полетов над территорией стран НАТО в Балтии.
Глава дипломатического ведомства также отметил, что, в отличие от учений "Запад-2013", Россия, в рамках нынешних учений, впервые перебрасывает войска в Беларусь.
"Мы опасаемся, что российское военное присутствие в Беларуси станет постоянным", - отметил он. В этой связи Линкявичус напомнил о том, что аннексия Крыма в 2014 году тоже начиналась с военных учений.
Союзники НАТО полагают, что Москва сознательно занизила данные о количестве участников учений "Запад-2017", чтобы не приглашать иностранных наблюдателей.
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на днях заявила, что в маневрах "Запад-2017", по всей видимости, примут участие около 100 тысяч военнослужащих.