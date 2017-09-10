КНДР за півроку незаконно експортувала товари на $270 млн

Незважаючи на санкції, Пхеньян продає вугілля і залізну руду в Китай, Індію та інші країни.

Про це йдеться в доповіді ООН, пише DW.com.

Північна Корея за останні півроку в порушення санкцій експортувала вугілля, залізну руду та інші товари щонайменше на 270 млн доларів.

Серед країн, куди в цей період поставлялися товари з КНДР, незважаючи на обмежувальні заходи, в документі вказані, зокрема, Китай, Індія, Малайзія і Шрі-Ланка.

Крім того, Північна Корея, всупереч забороні, продовжує роботу над виробництвом ядерного озброєння, відзначається в доповіді.

Експерти ООН також вивчають "повідомлення про заборонену співпрацю в сфері хімзброї, ракетних і традиційних озброєнь" між КНДР і Сирією.

Йдеться, зокрема, про можливе обслуговуванні та ремонт сирійських систем ППО. Розслідується і можлива закупівля Пхеньяном зброї в африканських країнах.

Як повідомлялося, уряд Великобританії підозрює, що швидке просування Північної Кореї в розробці ядерної зброї могло відбутися за таємного сприяння Ірану або Росії.

Як відомо 3 вересня Північна Корея заявила про випробування водневої бомби, яку можна встановити на балістичну ракету.

У зв'язку з цим США звернулися до Ради Безпеки ООН із закликом запровадити нові санкції проти Північної Кореї.

Нові обмежувальні заходи, які будуть винесені на голосування, передбачають ембарго на поставки нафти Пхеньяну і заморожування активів лідера КНДР Кім Чен Ина. США також пропонують зупинити експорт текстилю з КНДР і заборонити наймання громадян цієї країни на роботу за кордоном.

Засідання має відбутися в понеділок, 11 вересня.

Нагадаємо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік