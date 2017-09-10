Трамп і Ердоган домовилися про зустріч

Президент США Дональд Трамп і його турецький колега Тайіп Ердоган телефоном домовилися продовжити роботу зі зміцнення зв'язків і регіональної безпеки.

Про це пише Reuters.

Зв'язки між Сполученими Штатами і його союзником по НАТО були натягнутими через підтримку Вашингтоном курдських бійців YPG в битві проти ісламської держави в Сирії. Туреччина вважає, що YPG є терористичною групою.

Анкара також розчарована, як вона вважає, небажанням Вашингтона екстрадувати мусульманського священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, котрого Туреччина звинувачує в невдалій спробі державного перевороту в минулому році.

"Відзначаючи стратегічне партнерство між Туреччиною і Сполученими Штатами, обидва лідери підкреслили важливість продовження спільної роботи з метою подальшого зміцнення двосторонніх відносин і підвищення стабільності в регіоні", - йдеться в заяві прес-служби турецького президента.

Обидва лідери погодилися зустрітися в Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї Сполучених Штатів, яка має відбутися цього місяця.