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Трамп і Ердоган домовилися про зустріч

Неділя, 10 вересня 2017, 07:05

Президент США Дональд Трамп і його турецький колега Тайіп Ердоган телефоном домовилися продовжити роботу зі зміцнення зв'язків і регіональної безпеки.

Про це пише Reuters.

Зв'язки між Сполученими Штатами і його союзником по НАТО були натягнутими через підтримку Вашингтоном курдських бійців YPG в битві проти ісламської держави в Сирії. Туреччина вважає, що YPG є терористичною групою.

Анкара також розчарована, як вона вважає, небажанням Вашингтона екстрадувати мусульманського священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, котрого Туреччина звинувачує в невдалій спробі державного перевороту в минулому році.

"Відзначаючи стратегічне партнерство між Туреччиною і Сполученими Штатами, обидва лідери підкреслили важливість продовження спільної роботи з метою подальшого зміцнення двосторонніх відносин і підвищення стабільності в регіоні", - йдеться в заяві прес-служби турецького президента.

Обидва лідери погодилися зустрітися в Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї Сполучених Штатів, яка має відбутися цього місяця.

Теми: СШАТуреччина
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