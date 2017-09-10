Трамп и Эрдоган договорились о встрече

Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Тайип Эрдоган по телефону договорились продолжить работу по укреплению связей и региональной безопасности.

Об этом пишет Reuters.

Связи между Соединенными Штатами и его союзником по НАТО были натянутыми в связи с поддержкой Вашингтоном курдских бойцов YPG в битве против исламского государства в Сирии. Турция считает, что YPG является террористической группой.

Анкара также разочарована, как она считает, нежеланием Вашингтона экстрадировать мусульманского священнослужителя Фетхуллаха Гулена, которого Турция обвиняет в неудачной попытке государственного переворота в прошлом году.

"Отмечая стратегическое партнерство между Турцией и Соединенными Штатами, оба лидера подчеркнули важность продолжения совместной работы в целях дальнейшего укрепления двусторонних отношений и повышения стабильности в регионе", - говорится в заявлении пресс-службы турецкого президента.

Оба лидера согласились встретиться в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее Соединенных Штатов, запланированной на этот месяц.