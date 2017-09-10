Саакашвілі заявив, що поїде в Україну на "Інтерсіті"
Неділя, 10 вересня 2017, 13:21
Третій президент Грузії, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що планує прибути в Україну з Перемишля потягом "Інтерсіті".
Про це він заявив у Перемишлі, куди прибув з Жешува з групою українських політиків, нардепів та євродепутатом Яцеком Саріуш-Вольським.
"Ми знаємо, що на КПП "Краковець" - сотні моїх прихильників, але там є і "тітушки", які готують провокації... Щоб цього уникнути... ми порадилися, і вирішили, що можемо поїхати (в Україну) на "Інтерсіті", - заявив Саакашвілі.
Як відомо, вранці 10 вересня Міхеіл Саакашвілі був у Жешуві, де зустрівся з українським політиками і відправився до Перемишля, звідки планував прямувати на КПП "Краковець" для прибуття в Україну.
Українська правда