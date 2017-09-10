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Польские пограничники пропустили Саакашвили. В Украине "заминировано"

Воскресенье, 10 сентября 2017, 18:43

Пограничники польской стороны ПП "Шегини" пропустили Михеила Саакашвили на территорию Украины.

Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.

Ранее автобус с Саакашвили пропустили на ПП, а проезд другим машинам, которые были в составе колонны, которая ехала из Перемышля, перекрыли.

Также на пункт пропуска заехали 4 полицейских машины.

Водители, которые едут со стороны Украины, рассказывают об усиленных мерах украинских правоохранителей.

Пассажиры авто, которые едут в Украину через этот пункт пропуска, также не могут попасть к пограничникам и наблюдают за ситуацией.

Как сообщает пресс-секретарь Валентина Наливайченко Маркиян Лубкивский, на украинской стороне ПП "Шегини" автобус встретил "спецназ в бронежилетах", а пограничники сообщили, что "по информации оперативного дежурного СБУ по Львовской области, переход "Шегини" заминирован".

Украинские пограничники сообщили, что ПП
Украинские пограничники сообщили, что ПП "Шегини" заминирован
Фото из FB Маркияна Лубкивского
Пеший переход в
Пеший переход в "Шегинях" тоже закрыт
ФОТО - FB SÉBASTIEN GOBERT

По словам нардепа от БПП Мустафы Найема, польский пограничник сообщил, что украинская сторона потребовала полностью прекратить проезд транспорта с польской стороны до разрешения ситуации.

"То есть, до проверки первого автобуса (с Саакашвили)", - отметил он.

 В свою очередь представитель "Руха нових сил" Иван Слободян сообщил, что пассажиров второго автобуса, который сопровождал Саакашвили, не пропускают на польской границе, поскольку переход закрыт с украинской стороны.

"Пеший переход со стороны "Краковца" также закрыт. Теперь непонятно вообще, как попасть в Украину", - отметил Слободян.

Экс-нардеп Егор Фирсов сообщает, что перед украинской частью ПП "Шегини" образовался затор, в котором Саакашвили и застрял, поскольку украинская сторона закрыла границу.

Украинская правда 

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Темы: Саакашвили
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