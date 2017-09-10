Польские пограничники пропустили Саакашвили. В Украине "заминировано"

Пограничники польской стороны ПП "Шегини" пропустили Михеила Саакашвили на территорию Украины.

Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.

Ранее автобус с Саакашвили пропустили на ПП, а проезд другим машинам, которые были в составе колонны, которая ехала из Перемышля, перекрыли.

Также на пункт пропуска заехали 4 полицейских машины.

Водители, которые едут со стороны Украины, рассказывают об усиленных мерах украинских правоохранителей.

Пассажиры авто, которые едут в Украину через этот пункт пропуска, также не могут попасть к пограничникам и наблюдают за ситуацией.

Как сообщает пресс-секретарь Валентина Наливайченко Маркиян Лубкивский, на украинской стороне ПП "Шегини" автобус встретил "спецназ в бронежилетах", а пограничники сообщили, что "по информации оперативного дежурного СБУ по Львовской области, переход "Шегини" заминирован".

Украинские пограничники сообщили, что ПП "Шегини" заминирован Фото из FB Маркияна Лубкивского Пеший переход в "Шегинях" тоже закрыт ФОТО - FB SÉBASTIEN GOBERT

По словам нардепа от БПП Мустафы Найема, польский пограничник сообщил, что украинская сторона потребовала полностью прекратить проезд транспорта с польской стороны до разрешения ситуации.

"То есть, до проверки первого автобуса (с Саакашвили)", - отметил он.

В свою очередь представитель "Руха нових сил" Иван Слободян сообщил, что пассажиров второго автобуса, который сопровождал Саакашвили, не пропускают на польской границе, поскольку переход закрыт с украинской стороны.

"Пеший переход со стороны "Краковца" также закрыт. Теперь непонятно вообще, как попасть в Украину", - отметил Слободян.

Экс-нардеп Егор Фирсов сообщает, что перед украинской частью ПП "Шегини" образовался затор, в котором Саакашвили и застрял, поскольку украинская сторона закрыла границу.

Украинская правда