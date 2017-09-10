Польские пограничники пропустили Саакашвили. В Украине "заминировано"
Пограничники польской стороны ПП "Шегини" пропустили Михеила Саакашвили на территорию Украины.
Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.
Ранее автобус с Саакашвили пропустили на ПП, а проезд другим машинам, которые были в составе колонны, которая ехала из Перемышля, перекрыли.
Также на пункт пропуска заехали 4 полицейских машины.
Водители, которые едут со стороны Украины, рассказывают об усиленных мерах украинских правоохранителей.
Пассажиры авто, которые едут в Украину через этот пункт пропуска, также не могут попасть к пограничникам и наблюдают за ситуацией.
Как сообщает пресс-секретарь Валентина Наливайченко Маркиян Лубкивский, на украинской стороне ПП "Шегини" автобус встретил "спецназ в бронежилетах", а пограничники сообщили, что "по информации оперативного дежурного СБУ по Львовской области, переход "Шегини" заминирован".
По словам нардепа от БПП Мустафы Найема, польский пограничник сообщил, что украинская сторона потребовала полностью прекратить проезд транспорта с польской стороны до разрешения ситуации.
"То есть, до проверки первого автобуса (с Саакашвили)", - отметил он.
"Пеший переход со стороны "Краковца" также закрыт. Теперь непонятно вообще, как попасть в Украину", - отметил Слободян.
Экс-нардеп Егор Фирсов сообщает, что перед украинской частью ПП "Шегини" образовался затор, в котором Саакашвили и застрял, поскольку украинская сторона закрыла границу.
Украинская правда