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У порт Одеси прибув турецький десантний корабель

Понеділок, 11 вересня 2017, 00:33

10 вересня в порт Одеси з дружнім візитом прибув турецький великий десантний корабель "Bayraktar" з курсантами Академії ВМС Туреччини на борту.

Про це повідомляє ВСМ ЗС України в Facebook.

"Програма візиту передбачає, зокрема, проведення протокольної зустрічі у Командуванні ВМС ЗС України, екскурсії містом та інші заходи", - йдеться в повідомленні.

За інформацією турецької сторони, в період з 5 по 25 вересня в ВМС Туреччини проводиться навчальна практика курсантів під назвою "Відкрите море", метою якої є набуття практичних навичок в управлінні кораблем, експлуатації систем і механізмів, збагачення досвіду, знань, розвиток лідерських якостей.

Крім того, курсанти мають змогу отримати практичні навички та знання в навігації, тактичному маневруванні, боротьбі з пожежею, проведуть вітрильні тренінги.

В Одесі корабель перебуватиме до 12 вересня. Також "Bayraktar" здійснить подібні візити і в деякі інші порти Чорного моря.

 
 

Теми: ОдесаТуреччина
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