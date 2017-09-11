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В порт Одессы прибыл турецкий десантный корабль

Понедельник, 11 сентября 2017, 00:33

10 сентября в порт Одессы с дружественным визитом прибыл турецкий большой десантный корабль "Bayraktar" с курсантами Академии ВМС Турции на борту.

Об этом сообщает ВСМ ВС Украины в Facebook.

"Программа визита предусматривает, в частности, проведение протокольной встречи в командовании ВМС ВС Украины, экскурсии по городу и другие мероприятия", - говорится  в сообщении.

По информации турецкой стороны, в период с 5 по 25 сентября в ВМС Турции проводится учебная практика курсантов под названием "Открытое море", целью которой является приобретение практических навыков в управлении кораблем, эксплуатации систем и механизмов, обогащение опыта, знаний, развитие лидерских качеств.

Кроме того, курсанты имеют возможность получить практические навыки и знания в навигации, тактическом маневрировании, борьбе с пожаром, проведут парусные тренинги.

В Одессе корабль будет находиться до 12 сентября. Также "Bayraktar" совершит подобные визиты и в некоторые другие порты Черного моря.

 
 

Темы: ОдессаТурция
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