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У Москві затримали 19 учасників "опозиційної прогулянки"

Понеділок, 11 вересня 2017, 03:14

10 вересня в центрі Москви були затримані 19 прихильників руху "Нова опозиція", які збиралися влаштувати прогулянку по місту без політичних гасел і плакатів.

За що саме вони затримані, в поліції не пояснили.

Інцидент стався на Тверській вулиці. Як випливає з відеозапису затримання, учасники прогулянки виглядали так само, як звичайні жителі Москви, що гуляли в центрі столиці в день міста.

10 вересня в Росії проходив єдиний день голосування. У Москві в цей день почалися вибори муніципальних депутатів.

Медуза

Теми: Росіяопозиція
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