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В Москве задержали 19 участников "оппозиционной прогулки"

Понедельник, 11 сентября 2017, 03:14

10 сентября в центре Москвы были задержаны 19 сторонников движения "Новая оппозиция", которые собирались устроить прогулку по городу без политических лозунгов и плакатов.

За что именно они задержаны, в полиции не объяснили.

Инцидент произошел на Тверской улице. Как следует из видеозаписи задержания, участники прогулки выглядели так же, как обычные жители Москвы, гулявшие в центре столицы в день города.

10 сентября в России проходил единый день голосования. В Москве в этот день начались выборы муниципальных депутатов.

Медуза

Темы: Росcияоппозиция
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