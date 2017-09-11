В Москве задержали 19 участников "оппозиционной прогулки"

10 сентября в центре Москвы были задержаны 19 сторонников движения "Новая оппозиция", которые собирались устроить прогулку по городу без политических лозунгов и плакатов.

За что именно они задержаны, в полиции не объяснили.

Инцидент произошел на Тверской улице. Как следует из видеозаписи задержания, участники прогулки выглядели так же, как обычные жители Москвы, гулявшие в центре столицы в день города.

10 сентября в России проходил единый день голосования. В Москве в этот день начались выборы муниципальных депутатов.

Чтобы не злить власть оппозиционеры просто гуляют, т.е. внешне никак не отличаются от любой компании на улице. Но их все равно винтят. pic.twitter.com/n3qs4QAxz1 — Грани.Ру (@GraniTweet) September 10, 2017

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