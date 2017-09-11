Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Біля берегів Кіпру врятували понад 300 мігрантів

Понеділок, 11 вересня 2017, 04:41

У північно-західного узбережжя Кіпру були врятовані 305 мігрантів, багато з яких - жінки і діти.

Про це повідомляє Cyprus Mail.

Мігранти, за попередніми даними - всі сирійці, були врятовані з двох човнів, які могли потонути. Одне з суден було відбуксовано в Латхі, друге - в Като Піргос.

Відзначається, що в одному човні перебували 134 людини: 92 чоловіка, 13 жінок і 29 дітей. У другому човні було 171 осіб: 110 чоловіків, 17 жінок і 44 дитини.

Двоє торговців мігрантами, які також знаходилися в човнах, були заарештовані.

Також були заарештовані троє мігрантів, їх підозрюють в наявності підроблених сирійських документів.

За словами мігрантів, вони заплатили контрабандистам по 2 тис доларів.

Теми: міграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
міграція
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
"Вагнерівці" можуть з’явитися серед мігрантів, які шукають шлях у ЄС з Білорусі – президент Литви
З Росії на територію Естонії потрапили 11 нелегалів
Останні новини
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:28
У Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, проводиться евакуація
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
Усі новини...
Реклама: