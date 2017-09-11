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У берегов Кипра спасли более 300 мигрантов

Понедельник, 11 сентября 2017, 04:41

У северо-западного побережья Кипра были спасены 305 мигрантов, многие из которых - женщины и дети.

Об этом сообщает Cyprus Mail.

Мигранты, по предварительным данным – все сирийцы, были спасены с двух лодок, которые могли утонуть. Одно из суден было отбуксировано в Латхи, второе – в Като Пиргос.

Отмечается, что в одной лодке находились 134 человека: 92 мужчины, 13 женщин и 29 детей. Во второй лодке был 171 человек: 110 мужчин, 17 женщин и 44 ребенка.  

Двое торговцев мигрантами, которые также находились в лодках, были арестованы.

Также были арестованы трое мигрантов, их подозревают в наличии поддельных сирийских документов.

По словам мигрантов, они заплатили контрабандистам по 2 тыс долларов.

Темы: миграция
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