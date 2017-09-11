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Ураган "Ірма" затопив Майамі, у Флориді знеструмлені 3 млн об'єктів

Понеділок, 11 вересня 2017, 05:37

Деякі райони міста Майамі в штаті Флорида виявилися затопленими в результаті удару урагану "Ірма".

Про це повідомляє ВВС.

В даний час ураган досяг західного узбережжя штату, несучи з собою зливи і повені.

К 22:00 за Гринвічем категорія урагану була знижена до другої. Швидкість вітру знизилася до 175 км на годину.

Агентство Reuters повідомляє, що у Флориді через ураган було знеструмлено понад 3 мільйонів будинків і підприємств.

Раніше влада штату розпорядилися про евакуацію близько 6,3 мільйона жителів, попередивши, що їх життю загрожує небезпека.

Теми: СШАстихійне лихо
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