Ураган "Ирма" затопил Майами, во Флориде обесточены 3 млн объектов
Понедельник, 11 сентября 2017, 05:37
Некоторые районы города Майами в штате Флорида оказались затопленными в результате удара урагана "Ирма".
Об этом сообщает ВВС.
В настоящее время ураган достиг западного побережья штата, неся с собой ливни и наводнения.
К 22:00 по Гринвичу категория урагана была понижена до второй. Скорость ветра снизилась до 175 км в час.
Агентство Reuters сообщает, что во Флориде из-за урагана было обесточено более 3 миллионов домов и предприятий.
Ранее власти штата распорядились об эвакуации около 6,3 миллиона жителей, предупредив, что их жизни угрожает опасность.