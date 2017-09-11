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Сенцова вивезли з іркутського СІЗО – адвокат

Понеділок, 11 вересня 2017, 12:46
Сенцова вивезли з іркутського СІЗО – адвокат
ТАСС

Засудженого в Росії українського режисера, кримчанина Олега Сенцова етапували з іркутського СІЗО.

Про це повідомляють "Крим.Реалії" з посиланням на одного з захисників українця Дмитра Дінзе.

"Стало відомо, що Олега вивезли. Куди і навіщо? Мені ніякої інформації не надали", - зазначив Дінзе.

За його словами, припускати, куди етапували Сенцова, і де він буде відбувати свій термін, ще рано.

"Мені відомі випадки, коли людей етапували три місяці", - уточнив Дінзе.

Як відомо, раніше російська правозахисниця і журналітска Зоя Свєтова повідомила, що Сенцова, який перебував у колонії Якутська, могли перевести у колонію суворого режиму у місті Іркутську.

Пізніше це підтвердили в Громадській спостережній комісії Іркутська.

25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а ще одного українця Олександра Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Сенцова й Кольченка у лютому 2016 року етапували до Челябінської області.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.

Сенцова разом з Кольченком затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 за обвинуваченням в організації терактів на півострові.

"Українська правда" в Threads

Теми: Сенцовполітв'язні
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