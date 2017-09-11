Сенцова вывезли из иркутского СИЗО – адвокат

Осужденного в России украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова этапировали из иркутского СИЗО.

Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на одного из защитников украинца Дмитрия Динзе.

"Стало известно, что Олега вывезли. Куда и зачем? Мне никакой информации не предоставили", – отметил Динзе.

По его словам, предполагать, куда этапировали Сенцова и где он будет отбывать свой срок, еще рано.

"Мне известны случаи, когда людей этапировали три месяца", – уточнил Динзе.

Как известно, ранее российская правозащитница и журналитска Зоя Светова сообщила, что Сенцова, который находился в колонии Якутска, могли перевести в колонию строгого режима в городе Иркутске.

Позже это подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии Иркутска.

25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, а еще одного украинца Александра Кольченко – до 10 лет заключения в исправительной колонии строгого режима.

Сенцова и Кольченко в феврале 2016 года этапировали в Челябинскую область.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их.

Сенцова вместе с Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.