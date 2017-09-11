Саакашвілі каже, що його паспорт вилучила поліція

Паспорт Міхеїла Саакашвілі був вилучений на кордоні поліцією.

Про це він заявив на прес-конференції у Львові.

"Коли люди внесли мене на руках в Україну, я залишив паспорт в автобусі. Прийшла поліція, обшукала автобус і вкрала мій паспорт. Зараз паспорт у них", - сказав він.

Саакашвілі заявив, що він перебуває "абсолютно легально на українській території" і у понеділок пройшов всі необхідні процедури щодо перетину кордону.

Як уточнила "Українській правді" прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж, паспорт залишився на кордоні в автобусі.

"Вчора ми приїхали на автобусі на кордон, пройшли польський кордон, і коли ми під'їхали на українську територію, нас не пускали, ми вийшли з автобуса, але всі речі залишилися там, в тому числі речі всіх депутатів, їхні дипломатичні паспорта і паспорт Саакашвілі", - сказала вона.

Саакашвілі перетинав кордон пішки, а автобус залишився на КПП.

"Ми зв'язалися з водієм, щоб автобус приїхав до нас у Львів, але автобус затримали, вилучили звідти речі і паспорт Міхеїла залишився там", - сказала Чиж.

Оксана Коваленко, УП