Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвили говорит, что его паспорт изъяла полиция

Понедельник, 11 сентября 2017, 13:30
Саакашвили говорит, что его паспорт изъяла полиция

Паспорт Михаила Саакашвили был изъят на границе с полицией.

Об этом он заявил на пресс-конференции во Львове.

"Когда люди внесли меня на руках в Украину, я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт. Сейчас паспорт в них", - сказал он.

Саакашвили заявил, что он находится "абсолютно легально на украинской территории" и в понедельник прошел все необходимые процедуры по пересечению границы.

Как уточнила "Украинской правде" пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж, паспорт остался на границе в автобусе.

"Вчера мы приехали на автобусе на границу, прошли польскую границу, и когда мы подъехали на украинскую территорию, нас не пускали, мы вышли из автобуса, но все вещи остались там, в том числе вещи всех депутатов, их дипломатические паспорта и паспорт Саакашвили" , - сказала она.

Саакашвили пересекал границу пешком, а автобус остался на КПП.

"Мы связались с водителем, чтобы автобус приехал к нам во Львов, но автобус задержали, изъяли оттуда вещи и паспорт Михеила остался там", - сказала Чиж.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Саакашвилипаспорт полицияграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Последние новости
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
Все новости...
Реклама: