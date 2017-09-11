Саакашвили говорит, что его паспорт изъяла полиция

Паспорт Михаила Саакашвили был изъят на границе с полицией.



Об этом он заявил на пресс-конференции во Львове.



"Когда люди внесли меня на руках в Украину, я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт. Сейчас паспорт в них", - сказал он.



Саакашвили заявил, что он находится "абсолютно легально на украинской территории" и в понедельник прошел все необходимые процедуры по пересечению границы.



Как уточнила "Украинской правде" пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж, паспорт остался на границе в автобусе.



"Вчера мы приехали на автобусе на границу, прошли польскую границу, и когда мы подъехали на украинскую территорию, нас не пускали, мы вышли из автобуса, но все вещи остались там, в том числе вещи всех депутатов, их дипломатические паспорта и паспорт Саакашвили" , - сказала она.



Саакашвили пересекал границу пешком, а автобус остался на КПП.



"Мы связались с водителем, чтобы автобус приехал к нам во Львов, но автобус задержали, изъяли оттуда вещи и паспорт Михеила остался там", - сказала Чиж.



Оксана Коваленко, УП