Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Заступник голови СБУ подав до суду на Шабуніна та журнал "Новое время"

Понеділок, 11 вересня 2017, 13:56

В Подільський районний суд Києва перший заступник голови Служби безпеки Павло Демчина подав позов на журнал "Новое время" і главу Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Про це повідомляє саме видання.

"Перший заступник глави СБУ Павло Демчина подав позов до Подільського районного суду Києва на видавничий дім "Медіа-ДК", який видає журнал" Новий Час", - йдеться в повідомленні.

"Шабунін виступає співвідповідачем за позовом", - додало видання.

НВ також зазначає, що раніше адвокат Демчини направив їм до редакції два звернення.

"В одному він вимагав спростувати опубліковану в статті інформацію про те, що Демчина причетний до утворення монополії компаній, близьких до Віктора Медведчука, на ринку скрапленого газу", - зазначають у виданні.

Інша претензія була стосовно слів Шабуніна, який заявив про тиск на антикорупціонерів.

"Шабунін вважає, що за організацією акцій проти нього і Устинової стоїть Павло Демчина, перший заступник голови СБУ, який таким чином відреагував на позов ЦПК проти служби з вимогою оприлюднити декларації її керівництва", - йдеться в статті НВ "Цькування борців з корупцією. Антикорупціонери стали об'єктом переслідувань з боку чиновників і правоохоронців".

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУкорупціяЗМІсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
СБУ
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:28
У Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, проводиться евакуація
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
Усі новини...
Реклама: