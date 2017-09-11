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Замглавы СБУ подал в суд на Шабунина и журнал "Новое время"

Понедельник, 11 сентября 2017, 13:56

В Подольский районный суд Киева первый заместитель главы Службы безопасности Павел Демчина подал иск на журнал "Новое Время" и главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Об этом сообщает само издание.

"Первый заместитель главы СБУ Павел Демчина подал иск в Подольский районный суд Киева на издательский дом "Медиа-ДК", который издает журнал "Новое Время", - говорится в сообщении.

"Шабунин выступает соответчиком по иску", - добавило издание.

НВ также отмечает, что ранее адвокат Демчины направил им в редакцию два обращения.

"В одном он требовал опровергнуть опубликованную в статье информацию о том, что Демчина причастен к образованию монополии компаний, близких к Виктору Медведчуку, на рынке сжиженного газа", - отмечают в издании.

Другая претензия была относительно слов Шабунина, который заявил о давлении на антикоррупционеров.

"Шабунин считает, что за организацией акций против него и Устиновой стоит Павел Демчина, первый замглавы СБУ, который таким образом отреагировал на иск ЦПК против службы с требованием обнародовать декларации ее руководства", - говорится в статье НВ Травля борцов с коррупцией. Антикоррупционеры стали объектом преследований со стороны чиновников и правоохранителей".

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Темы: СБУкоррупцияСМИсуд
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