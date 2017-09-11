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На Одещині банда чинила розбій під виглядом СБУ

Понеділок, 11 вересня 2017, 14:52

Співробітники управління внутрішньої безпеки СБУ затримали зловмисників, які займалися розбійними нападами на іноземців, під виглядом проведення слідчих дій "співробітниками спецслужби".

Про це інформує 11 вересня прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що організатор угруповання, який перебуває у розшуку, з’явився до бізнесмена однієї з країн Південної Азії начебто для проведення СБУ обшуку та заволодів його автомобілем.

"Співробітники спецслужби задокументували три факти "віджиму" зловмисниками майна та грошей в іноземців", – йдеться в повідомленні.

Оперативники СБУ спільно з поліцією затримали організатора і двох спільників в Одесі та виявили у них викрадене авто.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили підроблену ухвалу суду, яку учасники угруповання "демонстрували" під час розбійних нападів.

 
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Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 187 та ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України.

Організатору суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Теми: СБУОдеська область
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