В Одесской области банда под видом СБУ грабила иностранцев
Сотрудники управления внутренней безопасности СБУ задержали злоумышленников, которые занимались разбойными нападениями на иностранцев, под видом проведения следственных действий "сотрудниками спецслужбы".
Об этом сообщает 11 сентября пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что организатор группировки, который находится в розыске, явился к бизнесмену одной из стран Южной Азии якобы для проведения СБУ обыска и завладел его автомобилем.
"Сотрудники спецслужбы задокументировали три факта "отжима" злоумышленниками имущества и денег у иностранцев", – говорится в сообщении.
Оперативники СБУ совместно с полицией задержали организатора и двух сообщников в Одессе и обнаружили у них похищенное авто.
Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли поддельное решение суда, которое участники группировки "демонстрировали" во время разбойных нападений.
Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 и ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины.
Организатору суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.