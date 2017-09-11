Фіскали пояснили, чому не дали дані про давні доходи Порошенка

Столична фіскальна служба не надала Національному агентству з запобігання корупції інформацію про доходи Петра Порошенка у 1998-2014 роках, бо їх немає у Державному реєстрі.

Це випливає з відповіді Головного управління Державної фіскальної служби у Києві на запит експерта з питань протидії корупції Гліба Канєвського, яку він надав "Українській правді".



У запиті від 29 серпня Канєвський просив пояснити, чому Головне управління ДФС у Києві не надало НАЗК інформацію, необхідну для повної перевірки декларації Петра Порошенка.

28 серпня НАЗК повідомило, що перевірило декларації чинного президента за 2015 і 2016 роки, але у наданні відомостей про виплачені Порошенком і членами його сім’ї суми за 1998-2014 роки у Фіскальній службі відмовили.

Київське управління ДФС зазначає, що "платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовою особою) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю… крім випадків, коли це передбачено законами".

За законом про запобігання корупції, Національне агентство з запобігання корупції має право отримувати від держорганів "необхідну для виконання покладених на нього завдань" та може отримати прямий доступ до їхніх інформаційних баз даних.

Однак відповідь для НАЗК "формується за наявності даних у державному реєстрі" – і чинний порядок не передбачає надання "окремих відомостей щодо доходів, відображених у поданих платниками податків податкових деклараціях про майновий стан і доходи та/або податкових деклараціях платника єдиного податку фізичної особи-підприємця, які відсутні в державному реєстрі", заявляють фіскали.

Законодавство не дозволяє "безпідставне поширення інформації про особу", тож інформація, про яку йшлося в запиті, може бути надана: 1) за ухвалою суду; 2) за письмової згоди особи, якої стосується запит; 3) у разі зазначення дати та номера кримінального провадження тощо.

ГУ ДФС у Києві також уточнює, що запропонувало Національному агентству з запобігання корупції обмінюватися інформацією з держреєстру у форматі "запит – відповідь" відповідно до чинного порядку.

Олена Рощенко, УП