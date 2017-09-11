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Фискалы объяснили, почему не дали данные о давних доходах Порошенко

Понедельник, 11 сентября 2017, 15:24

Столичная фискальная служба не предоставила Национальному агентству по предупреждению коррупции информацию о доходах Петра Порошенко в 1998-2014 годах, так как их нет в Государственном реестре.

Это следует из ответа Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве на запрос эксперта по вопросам противодействия коррупции Глеба Каневского, который он предоставил "Украинской правде".

В запросе от 29 августа Каневский просил объяснить, почему Главное управление ГФС в Киеве не предоставило НАПК информацию, необходимую для полной проверки декларации Петра Порошенко.

28 августа НАПК сообщило, что проверило декларации действующего президента за 2015 и 2016 годы, но в предоставлении сведений о выплаченных Порошенко и членами его семьи суммах за 1998-2014 годы в Фискальной службы отказали.

Киевское управление ГФС отмечает, что "налогоплательщик имеет право на неразглашение контролирующим органом (должностным лицом) сведений о таком плательщике без его письменного согласия и сведений, составляющих конфиденциальную информацию, государственную, коммерческую или банковскую тайну... кроме случаев, когда это предусмотрено законами".

По закону о предотвращении коррупции, Национальное агентство по предупреждению коррупции имеет право получать от госорганов "необходимую для выполнения возложенных на него задач" и имеет доступа к их информационным базам данных.

Однако ответ НАПК "формируется при наличии данных в государственном реестре" – и действующий порядок не предусматривает предоставление "отдельных сведений о доходах, отраженных в представленных налогоплательщиками налоговых декларациях о благосостоянии и доходах и/или налоговых декларациях плательщика единого налога физического лица-предпринимателя, которые отсутствуют в государственном реестре", заявляют фискалы.

Законодательство не позволяет "безосновательное распространение информации о лице", поэтому информация, о которой шла речь в запросе, может быть предоставлена: 1) по решению суда; 2) с письменного согласия лица, которого касается запрос; 3) в случае указания даты и номера уголовного производства и тому подобное.

ГУ ГФС в Киеве также уточняет, что предложило Национальному агентству по предупреждению коррупции обмениваться информацией из госреестра в формате "запрос – ответ" в соответствии с действующим порядком.

 
 
 

Алена Рощенко, УП

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Темы: ПорошенкодекларацииНАПКФискальная служба
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