Два контрактники ВДВ трагічно загинули на Кіровоградщині
Понеділок, 11 вересня 2017, 15:55
На Кіровоградщині трагічно загинули два військовослужбовця військової служби за контрактом 25-ї окремої повітрянодесантної бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України.
Трагедія сталася 10 вересня, інформує в понеділок офіційна сторінка десантних військ у Facebook.
Інших подробиць трагедії у ВДВ ЗС України не повідомляють.
На даний час тривають слідчі дії, з’ясовуються всі деталі та обставини трагічного випадку.
Українська правда