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Українці стали частіше їздити до Росії - Держприкордонслужба

Понеділок, 11 вересня 2017, 18:14

У першому півріччі 2017 року кількість українських туристів до Росії зросла на 56,1%.  

Про це свідчать дані Державної прикордонної служби, які у понеділок були оприлюднено на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ), передає Інтерфакс-Україна.

Держприкордонслужба зафіксувала 2,673 мільйонів українців, які виїхали до Росії, що на 56,1% більше порівняно з аналогічним періодом 2016-го.

Найбільша кількість українців за цей період виїхала до Польщі - 4,341 мільйони чоловік, що на 45,4% менше проти першого півріччя 2016 року.

Топ-3 країн, куди виїжджало найбільше українських громадян, замикає Угорщина - 1,447 мільйони чоловік, що на 6,7% більше за торішній показник за цей термін.

За даними Держприкордонслужби, за перше півріччя в Україну загалом в'їхало 6,3 мільйони туристів, що на 8,7% більше за такий самий показник минулого року.

На 55,3% зросла кількість білорусів, що в'їхали в Україну, - до 1,048 мільйони за перше півріччя. Це 16,6% від усіх іноземців, що перетнули кордон України.

Третина всіх іноземців, які в'їхали в Україну за зазначений період, - громадяни Молдови (2,013 млн). Проте ця цифра несуттєво відрізняється від торішніх даних за цей самий період - на 1,3% більше.

Туристів із Росії збільшилося на 4% - до 620,28 тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що державна прикордонна служба України посилила патрулювання кордонів на всіх ділянках в зв'язку з проведенням російсько-білоруських навчань "Запад-2017" 14-20 вересня.

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