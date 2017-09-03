Держприкордонслужба посилила контроль кордонів перед "Запад-2017"

Державна прикордонна служба України посилила патрулювання кордонів на всіх ділянках в зв'язку з проведенням російсько-білоруських навчань "Запад-2017" 14-20 вересня.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив помічник глави ДПСУ Олег Слободян.

"Ці заходи проводять вже з початку вересня. У нас стартували командно-штабні навчання, в рамках яких було посилено ділянки кордону на всіх без винятку напрямках, починаючи від зони АТО, північному, західному, південному, тобто на всіх ділянках ми посилюємо заходи принаймні на період до закінчення навчань "Запад-2017", - зазначив він.

За словами Слободяна, до Білорусі задовго до початку самих навчань вже починають прибувати російські війська.

"Тому обстановку потрібно контролювати, і ці заходи ми вже проводимо", - підкреслив він.

Як повідомлялося, 1 вересня головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко заявив, що навчання "Запад-2017" мають на меті підготовку російських військ для наступальних дій та несуть загрозу як для країн НАТО, так і для держав пострадянського простору.

Він також зазначив, що навчання мають більш широкий контекст, ніж оголошені маневри на території Білорусі. Муженко повідомив, що загальна чисельність учасників російських навчань може сягати 230-240 тисяч осіб.

Як повідомлялося, російсько-білоруські стратегічні маневри "Запад-2017" пройдуть 14-20 вересня. Офіційно заявлялося, що в них будуть задіяні близько 13 тис. осіб.

Росія і Білорусь стверджують, що майбутні навчання носитимуть чисто оборонний характер.

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