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МінТОТ оскаржить вирок Чийгозу в ЄСПЛ

Понеділок, 11 вересня 2017, 18:30

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України оскаржить вирок кримського "суду" щодо ув'язнення заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза у Європейському суді з прав людини.

Про це йдеться у заяві міністерства у понеділок.

"Міністерство… засуджує злочинні дії Російської Федерації, яка в окупованому нею Криму вчинила розправу над заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтемом Чийгозом. Ув’язнення громадянина України є абсолютно неправомірним і буде оскаржене в Європейському суді з прав людини", - йдеться у заяві.

Крім того, зазначають у МінТОТ, особи, причетні до незаконного засудження Чийгоза – працівники ФСБ, прокуратури РФ, судді, – повною мірою нестимуть відповідальність згідно з нормами міжнародного права.

"Міністерство звертається до народних депутатів України з проханням якнайшвидше ухвалити Закон про "Про визнання політичними в’язнями осіб, позбавлених особистої свободи з політичних мотивів за рішенням органів влади Російської Федерації, та надання їм державної соціальної допомоги", аби ті, хто бореться за територіальну цілісність України в умовах окупації, могли розраховувати на підтримку та були захищені державою", - заявили в міністерстві.

Як відомо, 11 вересня російський суд в Криму присудив одному з лідерів кримських татар Ахтему Чийгозу 8 років колонії суворого режиму.

Українська правда

Теми: КримЄСсудкримські татари
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