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Україна закликає посилити санкції щодо РФ через псевдовибори в Севастополі

Понеділок, 11 вересня 2017, 18:39

Міністерство закордонних справ закликає міжнародну спільноту посилити санкції стосовно Росії через проведення незаконних виборів у Севастополі.

Про це йдеться у коментарі МЗС.

"Україна рішуче засуджує організацію Російською Федерацією 10 вересня 2017 року на території тимчасово окупованого нею міста Севастополь (Автономна Республіка Крим) незаконних виборів "губернатора", "довиборів депутата законодавчих зборів м. Севастополь", а також "довиборів депутатів окремих муніципалітетів" цього міста", - йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що причетні до підготовки та проведення "виборів" будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законів України.

"Україна закликає іноземні держави та міжнародні організації чітко заявити про невизнання результатів т.зв. виборів у тимчасово окупованому м. Севастополь, не підтримувати жодних контактів з представниками місцевої окупаційної адміністрації ані на двосторонньому рівні, ані в рамках багатосторонніх форумів", - зазначили у міністерстві.

Також у відомстві закликають міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, у тому числі, розширенням санкцій, щоб змусити її повернутися в міжнародно-правове поле: припинити окупацію частини України, збройну агресію на Донбасі, а також вивести війська з української території.

"У зв’язку із вчиненням Російською Федерацією міжнародно-протиправного діяння російському міністерству закордонних справ передано відповідну ноту протесту", - констатували у МЗС.

Окрім того, в коментарі наголосили, що результати таких "волевиявлень" є нікчемними.

Українська правда

Теми: санкціїКриманексія
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