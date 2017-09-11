Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина призывает усилить санкции России из-за псевдовыборов в Севастополе

Понедельник, 11 сентября 2017, 18:39

Министерство иностранных дел призывает международное сообщество усилить санкции в отношении России из-за проведения незаконных выборов в Севастополе.

Об этом говорится в комментарии МИД.

"Украина решительно осуждает организацию Российской Федерацией 10 сентября 2017 года на территории временно оккупированного ею города Севастополь (Автономная Республика Крым) незаконных выборов "губернатора", "довыборов депутата законодательного собрания г. Севастополь", а также "довыборов депутатов отдельных муниципалитетов" этого города" , - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что причастные к подготовке и проведению "выборов" будут привлечены к ответственности в соответствии с законами Украины.

"Украина призывает иностранные государства и международные организации четко заявить о непризнании результатов т.н. выборов во временно оккупированном г. Севастополь, не поддерживать никаких контактов с представителями местной оккупационной администрации ни на двустороннем уровне, ни в рамках многосторонних форумов", - отметили в министерстве.

Также в ведомстве призывают международное сообщество усилить давление на Россию, в том числе, расширением санкций, чтобы заставить ее вернуться в международно-правовое поле: прекратить оккупацию части Украины, вооруженную агрессию на Донбассе, а также вывести войска с украинской территории.

"В связи с совершением Российской Федерацией международно-противоправного деяния российскому министерству иностранных дел передано соответствующую ноту протеста", - констатировали в МИД.

Кроме того, в комментарии отметили, что результаты таких "волеизъявлений" являются ничтожными.

Украинская правда

Темы: санкцииКрыманнексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
санкции
Нефтепромышленная корпорация SLB полностью прекращает поставки в Россию
В Европе рассматривают возможность санкций против российского алюминия – СМИ
Вучич объяснил отказ от санкций против РФ "моральной позицией"
Последние новости
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
Все новости...
Реклама: