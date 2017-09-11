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День в АТО: Бойовики 12 разів обстріляли позиції ЗСУ

Понеділок, 11 вересня 2017, 19:01

Проросійські бойовики у понеділок здійснили 12 обстрілів позицій сил АТО.

Як повідомляє прес-центр АТО, найбільш неспокійно було поблизу Водяного, що на Приморському напрямку, де з опівночі бойовики 6 разів з гранатометів та великокаліберних кулеметів били по українських позиціях.

Окрім того, близько 10 ранку на околицях Чермалика бойовики застосовували міномет калібру 82 міліметри.

Також під обстрілами опинились українські опорні пункти біля Талаківки та Старогнатівки.

"На Донецькому напрямку російські окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї на підступах до Зайцевого, а з озброєння БМП – у районі Пісків", - сказано повідомленні.

Українська правда

Теми: АТО
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