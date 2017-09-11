День в АТО: Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ

Пророссийские боевики в понедельник совершили 12 обстрелов позиций сил АТО.

Как сообщает пресс-центр АТО, наиболее беспокойно было поблизости Водяного, что на Приморском направлении, где с полуночи боевики 6 раз из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по украинским позициям.

Кроме того, около 10 утра в окрестностях Чермалыка боевики применяли миномет калибра 82 миллиметра.

Также под обстрелами оказались украинские опорные пункты у Талаковки и Старогнатовки.

"На Донецком направлении российские оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия на подступах к Зайцевому, а из вооружения БМП - в районе Песков", - говорится сообщении.

Украинская правда