Муженко назвав "промивкою мізків" нові справи СКР

Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко назвав нові справи Слідчого комітету Росії проти військогового керівництва України "промивкою мізків".

Про це йдеться на його Facebook-сторінці.

"Судячи з новин "слєдствєнного комітєта" Росії навчання "Запад - 2017" супроводжуються черговою промивкою мізків "русскоязичному населенію". Ми захищаємо свою Батьківщину! А російське керівництво, яке веде війну проти Українського народу, точно чекає Гаага", - зазначив Муженко.

Як відомо, у Росії Слідчий комітет порушив 20 кримінальних справ щодо Міністра оборони Степана Полторака, його заступників, а також начальника генштабу Віктора Муженка, командирів бригад ЗСУ.

Українська правда