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Муженко назвал "промывкой мозгов" новые дела СКР

Понедельник, 11 сентября 2017, 20:19

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко назвал новые дела Следственного комитета России против вийськогового руководства Украины "промывкой мозгов".

Об этом говорится на его Facebook-странице.

"Судя по новостям "следственного комитета" России учения "Запад - 2017" сопровождаются очередной промывкой мозгов "русскоязычному населению". Мы защищаем свою Родину! А российское руководство, которое ведет войну против украинского народа, точно ждет Гаага", - отметил Муженко.

Как известно, в России Следственный комитет возбудил 20 уголовных дел в отношении Министра обороны Степана Полторака, его заместителей, а также начальника генштаба Виктора Муженко, командиров бригад ВСУ.

Украинская правда

Темы: РосcияВооруженные силы
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