Командир роти, напившись, погрожував підлеглим вибухом

Командир роти Високомобільних десантних військ Збройних Сил України у стані алкогольного сп'яніння погрожував особовому складу активувати гранату.

Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Згідно з інформацією, у неділю ввечері під час проведення заходів щодо завантаженню військової техніки на одній зі станцій в Черкаській області, командир роти погрожував підпорядкованому особовому складу вибухом гранати під час шикування.

Після того як він дістав гранату і витягнув запобіжну скобу, військовослужбовцям підрозділу вдалося зафіксувати гранату в руці офіцера і запобігти трагедії.

Військова прокуратура Черкаського гарнізону Центрального регіону України зареєструвала кримінальне провадження за ч. 4. ст. 426-1.

Українська правда