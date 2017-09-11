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Командир роты, напившись, угрожал подчиненным взрывом

Понедельник, 11 сентября 2017, 21:59

Командир роты высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины в состоянии алкогольного опьянения угрожал личному составу активировать гранату.

Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Согласно информации, в воскресенье вечером во время проведения мероприятий по загрузке военной техники на одной из станций в Черкасской области, командир роты угрожал подчиненному личному составу взрывом гранаты во время построения.

После того как он достал гранату и вытащил предохранительную скобу, военнослужащим подразделения удалось зафиксировать гранату в руке офицера и предотвратить трагедию.

Военная прокуратура Черкасского гарнизона Центрального региона Украины зарегистрировала уголовное производство по ч. 4 ст. 426-1.

Украинская правда

Темы: Черкассы
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