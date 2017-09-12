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Тимошенко внесли до бази "Миротворця"

Вівторок, 12 вересня 2017, 11:18

Сайт центру "Миротворець" вніс лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко до своєї бази через прорив кордону разом з екс-губернатором Одещини Міхеілом Саакашвілі.

Це видно на сайті центру.

"Незаконне перетинання Державного кордону України. Напад на прикордонників під час виконання ними своїх обов'язків з охорони державного кордону України в складі групи осіб. Участь в підготовці незаконного перетину державного кордону України особою без українського громадянства. Маніпулювання суспільно значущою інформацією", - пояснили причину внесення в базу Тимошенко на сайті.

 

10 вересня до бази центру "Миротворець" внесли екс-губернатора Одещини Міхеіла Саакашвілі.

Як відомо, сайт "Миротворець" пов’язують із членом колегії МВС Антоном Геращенком. Сайт декларує, що публікує інформацію про людей, які становлять загрозу українській державі та суспільству, скоїли злочини проти основ національної безпеки.

На початку травня 2016 року "Миротворець" оприлюднив список представників ЗМІ, акредитованих терористичною організацією "ДНР".

На фоні обурення сайт перепросив за публікацію неактуального списку журналістів.

24 травня минулого року "Миротворець" оприлюднив оновлений список журналістів, які, на їхній погляд, "співпрацюють з країною-агресором". У переліку – 293 людини, в тому числі четверо українських журналістів, вказано поштові адреси на території Росії і номери телефонів.

Глава представництва ЄС Ян Томбінський і посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль закликали видалити з сайту "Миротворець" дані журналістів, акредитованих у так званих "ДНР" і "ЛНР".

Українська правда

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Теми: Тимошенко
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