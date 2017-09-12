Соратник Саакашвілі: Почалися масові арешти та репресії

В Україні почалися репресії та масові арешти активістів, які підтримують екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

Про це в Facebook повідомив член партії "Рух нових сил" і соратник Міхеіла Саакашвілі Давид Сакварелідзе.

"Почалися масові арешти та репресії наших активістів! От зараз арештували нашого активіста з Черкас – Андрія Котиченка. Він був безпосередньо серед тих, хто заводив Міхеіла в Україну. У ці хвилини його везуть до Львова. Вчора п'ятнадцять представників МВС затримали нашого соратника з Івано-Франківська – Олександра Бурцева, який також активно брав участь у подіях неділі", - написав Сакварелідзе.

Він закликав владу припинити репресії та звільнити затриманих.

"Ми вимагаємо негайно звільнити їх! Застерігаємо владу і закликаємо її представників негайно припинити політичні репресії, тому що це все без сумніву дуже плачевно для них закінчиться, як це вже не раз було у часи попередників", - написав Сакварелідзе.

Він додав, що партія буде захищати кожного соратника та однодумця.

"Просимо всіх львів'ян зараз негайно зібратися біля готелю "Леополіс" і допомогти нам відстояти наші загальні права та свободи!", - закликав Сакварелідзе.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Спершу планувалося, що він перетне кордон у пункті пропуску "Краковець", однак Саакашвілі скористався пунктом "Шегині" й не пройшов прикордонний контроль з українського боку. Потім він поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків (ч. 2 ст. 342).

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав екс-керівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі та тих, хто перетнув із ним кордон, пройти паспортний контроль і прийти на допит.

За даними МВС, крім Саакашвілі "незаконно" проникли в Україну депутати Верховної Ради від "Батьківщини" Юлія Тимошенко і Сергій Власенко, позафракційні Юрій Дерев'янко і Дмитро Добродомов, представник "Самопомочі" Павло Костенко. Нардепи ж переконані, що закон не порушували.

Вранці 12 вересня прикордонники та поліцейські прийшли до львівського готелю "Леополіс", де зупинився Міхеіл Саакашвілі.