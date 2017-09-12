Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенцова етапували до Челябінська

Вівторок, 12 вересня 2017, 12:49

Українського режисера Олега Сенцова, якого Росія звинувачує у тероризмі, етапували з іркутського СІЗО до Челябінська.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Громадську спостережну комісію Іркутської області.

"В іркутському СІЗО-1 отримана інформація, що О.Сенцова сьогодні вивезли з Іркутська в Челябінськ", - сказав член ГСК.

Про причини переведення Сенцова поки невідомо.

Як відомо, раніше російська правозахисниця і журналітска Зоя Свєтова повідомила, що Сенцова, який перебував у колонії Якутська, могли перевести у колонію суворого режиму у місті Іркутську.

Пізніше це підтвердили в Громадській спостережній комісії Іркутська.

25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а ще одного українця Олександра Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Сенцова й Кольченка у лютому 2016 року етапували до Челябінської області.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.

12 вересня один з захисників українця повідомив, що Сенцова етапували з іркутського СІЗО, однак куди і чому, невідомо.

Сенцова разом з Кольченком затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 за обвинуваченням в організації терактів на півострові.

Теми: Сенцовполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Сенцов
Сенцов потрапив під обстріл на фронті
Сенцов отримав контузію на фронті
Сенцова підвищили у званні
Останні новини
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:28
У Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, проводиться евакуація
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
Усі новини...
Реклама: