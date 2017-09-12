Сенцова етапували до Челябінська

Українського режисера Олега Сенцова, якого Росія звинувачує у тероризмі, етапували з іркутського СІЗО до Челябінська.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Громадську спостережну комісію Іркутської області.

"В іркутському СІЗО-1 отримана інформація, що О.Сенцова сьогодні вивезли з Іркутська в Челябінськ", - сказав член ГСК.

Про причини переведення Сенцова поки невідомо.

Як відомо, раніше російська правозахисниця і журналітска Зоя Свєтова повідомила, що Сенцова, який перебував у колонії Якутська, могли перевести у колонію суворого режиму у місті Іркутську.

Пізніше це підтвердили в Громадській спостережній комісії Іркутська.

25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а ще одного українця Олександра Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Сенцова й Кольченка у лютому 2016 року етапували до Челябінської області.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.

12 вересня один з захисників українця повідомив, що Сенцова етапували з іркутського СІЗО, однак куди і чому, невідомо.

Сенцова разом з Кольченком затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 за обвинуваченням в організації терактів на півострові.