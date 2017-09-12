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По всій Україні пройдуть масові навчання. Просять не фотографувати

Вівторок, 12 вересня 2017, 13:25

По всій території України з 12 по 15 вересня триватимуть командно-штабні навчання "Непохитна стійкість - 2017".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

У відомстві наголошують, що за фото та відео зйомку військової техніки, режимних військових об’єктів Збройних Сил та спроби проникнення на їх територію будуть суворі покарання.

"Також інформуємо, що в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті. Особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані та притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомлені.

В прес-службі попереджають про можливі провокації поруч з військовими частинами та колонами військової техніки, і просять небайдужих громадян повідомляти правоохоронні органи про підозрілих осіб та їхні дії.

Як відомо, 11 вересня на Львівщині почалися навчання з військовими із 15 армій світу "Rapid Trident — 2017". Вони проходять на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Раніше повідомлялося, про військові навчання Білорусі та Росії "Захід-2017", які пройдуть з 14 по 20 вересня. В них планують задіяти 12,7 тисячі військових, 680 одиниць бойової техніки, близько 70 літаків і 10 кораблів.

Українська правда

Теми: МіноборониУкраїна
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