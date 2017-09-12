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По всей Украине пройдут массовые учения. Просят не фотографировать

Вторник, 12 сентября 2017, 13:25

По всей территории Украины с 12 по 15 сентября будут проходить командно-штабные учения "Несокрушимая стойкость - 2017".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В ведомстве отмечают, что за фото и видео съемку военной техники, режимных военных объектов Вооруженных Сил и попытки проникновения на их территорию будут суровые наказания.

"Также информируем, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе предупреждают о возможных провокациях рядом с воинскими частями и колоннами военной техники, и просят неравнодушных граждан сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и об их действиях.

Как известно, 11 сентября во Львовской области начались учения с военными из 15 армий мира "Rapid Trident - 2017". Они проходят на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Ранее сообщалось, о военных учениях Беларуси и России "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября. В них планируют задействовать 12,7 тысячи военных, 680 единиц боевой техники, около 70 самолетов и 10 кораблей.

Украинская правда

Темы: МинобороныУкраина
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